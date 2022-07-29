لوموند: "كلما حل البرود في العلاقات بين واشنطن والرياض تتدخل باريس بحرارة"

أجرى نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، مباحثات في الرياض مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تركزت حول آخر التطورات المتعلقة بعمل اللجنة الحكومية المشتركة.

وجاءت هذه الزيارة، بالتوازي مع اللقاء في باريس بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم الانتقادات من الصحافة الفرنسية –التي لم تقتنع بأن الرئيس الفرنسي سيستغل الاجتماع لإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة.

وقالت صحيفة Monde اليومية الفرنسية، إنه في كل مرة تبرد فيها العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تصبح باريس صديقة للرياض بشكل حار وحميم.

وذكرت الصحيفة، أن رحلة ماكرون إلى جدة في ديسمبر، وزيارة أمير أبو ظبي في يوليو، وزعماء فلسطين ومصر إلى باريس - لم تسفر عن بيانات ملموسة، مما يترك المرء في حيرة من أمره بشأن أهدافها.

ويشار إلى أن ماكرون قام بجولة في إفريقيا في 25-28 يوليو، زار خلالها الكاميرون وبنين وغينيا بيساو. وفي نفس الفترة تقريبا، زار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عدة دول إفريقية (24-28 يوليو - مصر وأوغندا والكونغو وإثيوبيا).

إقرأ المزيد

وخلال جولته قال ماكرون، إنه قلق بشأن النشاط العسكري والدبلوماسي لروسيا في إفريقيا، وزعم بأن ذلك ليس بالتعاون بل "دعم للأنظمة والمجالس العسكرية الفاشلة وغير الشرعية بتاتا".

من جانبه قال لافروف معلقا: "إذا نظرنا إلى قائمة البلدان التي قمنا بزيارتها في إفريقيا، وإذا كان رد فعله على ذلك، فهذا إهانة كبيرة للدول التي تواصل، على الرغم من كل شيء، تطوير العلاقات باستمرار مع روسيا".

المصدر: نوفوستي