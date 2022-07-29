"طالبان" تنفي أنباء عن نيتها شراء 3 طائرات من روسيا لحراسة الحدود

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك أفغانستان، عن عناية الله خوارزمي، المتحدث الرسمي باسم وزارة دفاع "طالبان" نفى أنباء عن اعتزام كابل شراء 3 طائرات من روسيا لحراسة الحدود.

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ووصف خوارزمي ما تردد بهذا الشأن بأنه غير صحيح، مشيرا إلى عدم صدور أي تصريح رسمي بالخصوص.

وكانت معلومات من هذا القبيل قد نشرت على صفحة في موقع للتواصل الاجتماعي تعود إلى عبد الحميد خراساني، قائد وحدة ناصر بدري في مقاطعة بنجشير، وعلى الرغم من أنه كان صرح بعدم وجود صفحات له على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن محتوى الصفحة يوصف بأنه قريب من شخصيته.

المصدر: سبوتنيك