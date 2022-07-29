ليز تراس تكشف عن أول زعيم دولة ستتصل به إن أصبحت رئيسة للوزراء

وعدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس بأن أول شخص ستتصل به سيكون الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حال أصبحت رئيسة للحكومة في بلادها.

وأضافت تراس، في مقالة نشرتها صحيفة The Daily Telegraph: "أول شخص سأتصل به بعد أن أدخل إلى المبنى في شارع داوننغ ستريت 10، سيكون الرئيس زيلينسكي. ستكون رسالتي له واضحة للغاية: ستبذل بريطانيا كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا على الفوز في المعركة من أجل مستقبلها".

إقرأ المزيد

وتابعت تراس القول: "كرئيسة للوزراء، سأعمل عن كثب مع حلفائنا لضمان حصول الشعب الأوكراني على الأسلحة والمعدات التي يحتاجها لإخراج القوات الروسية من بلاده".

وطبعا وعدت تراس، في حال فوزها، بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

وأكدت وزيرة خارجية بريطانيا، أنها ستوجه "الجهود الدولية الكبيرة نحو إعادة بناء وإعمار أوكرانيا من خلال خطة مارشال جديدة".

المصدر: تاس