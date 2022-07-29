لافروف: التعاون بين دول منظمة شنغهاي مهم وندعم الشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أهمية التعاون بين دول منظمة شنغهاي، مشيرا إلى دعم موسكو للشراكة الاستراتيجية مع دول المنظمة.

جاء تصريح لافروف خلال اجتماع وزراء خارجية دول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، والذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند اليوم الجمعة.

وبعد الاجتماع عقد لافروف مؤتمرا صحفيا تتطرف فيه إلى نتائج اللقاء الوزاري وكذلك نتائج جولته الأفريقية الأخيرة.

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