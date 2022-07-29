العالم يترقب رد فعل بكين.. بيلوسي تحلق اليوم في أجواء آسيا فهل تحط في تايوان؟

قالت مصادر لشبكة NBC news إن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تتحضر للمغادرة إلى آسيا على رأس وفد من الكونغرس، وأنه من غير الواضح ما إذا كانت الرحلة ستتضمن تايوان.

وقال أحد المصادر التي راجعت برنامج الرحلة التي ستشمل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة، إن الرحلة إلى تايوان مدرجة على الجدول على أنها "tentative، أي غير مؤكدة".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن الوفد برئاسة بيلوسي سيغادر اليوم الجمعة، وهو آخر يوم ينعقد فيه مجلس النواب قبل عطلة شهر أغسطس.

وكشف النائب الديمقراطي ريك لارسن، أن المسؤولين الصينيين يضغطون عليه لمحاولة وقف رحلة بيلوسي إلى تايوان، مشيرا إلى أن "مسؤولا من السفارة الصينية اتصل بمكتبه، وطلب منه أن يطالب بيلوسي بإلغاء الرحلة".

يذكر أن بيلوسي دعت كبار المشرعين للانضمام إليها في الرحلة، بما في ذلك رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب غريغوري ميكس، ورئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى مارك تاكانو، الذي قاد وفدا من المشرعين إلى تايوان العام الماضي.

وقال النائبان مايكل ماكول، وآنا إيشو، إن بيلوسي قد وجهت لهما الدعوة ولكنهما لم يتمكنا من مرافقتها في الرحلة.

المصدر: nbc news