تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /29.07.2022/
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تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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تداعيات وأصداء العملية الروسية
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