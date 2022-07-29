"مهرج!"..  تصريحات بايدن حول الركود تغضب أمريكيين

أطلق متابعو قناة CNBC الأمريكية تعليقات غاضبة وساخرة على تصريحات الرئيس جو بايدن بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي ودخوله المحتمل في الركود.

جاء ذلك بعدما قال بايدن أمس الخميس إن الوضع الحالي لاقتصاد البلاد لا يشير إلى الركود، وذلك رغم إصدار مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية بيانا يفيد بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2022 انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي، بعد تراجعه في الربع الأول بنسبة 1.6%، مما يشير من الناحية الفنية إلى بداية الركود، الذي ينطوي تعريفه على انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين.

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وكتب Rob Base في تعليق عبر "يوتيوب" : "لا يهم ما إذا كان يبدو ذلك أنه ركود أم لا. إنه ركود".

وأضافت Rachel Black بسخرية: "بايدن (للمواطنين): لا تقلقوا، إذا كان هناك ركود، فسوف أغير التعريف!".

وكتب :K.D."نعم، نحن في حالة ركود ، أيها المهرج"، وتابع مقتبسا من كتاب جورج أورويل "1984": "قال لك الحزب ألا تصدق عينيك وأذنيك. وهذا هو أمره الأخير والأكثر أهمية".

وأضاف Rang B: "شكرا للناخبين الذين اختاروا بايدن لمنصبه و31% من الناخبين الذين لا يزالون يؤيدون بايدن".

ويلفت الإعلام الأمريكية إلى تصريحات سابقة للإدارة الحالية في واشنطن، اعترفت فيها بأن ربعين متتاليين من تراجع الناتج المحلي الإجمالي يعني حالة ركود. وبدأ الجمهوريون من مجلس النواب الأمريكي، بعد نشر بيانات عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على التوالي، يتحدثون عن ركود في الاقتصاد.

المصدر: "نوفوستي"