وزير الدفاع البريطاني بن والاس يعلن مساندته التامة لتراس

أعرب وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن مساندته ترشيح وزيرة الخارجية ليز تراس لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئاسة الوزراء.

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ووصف والاس في مقالة نشرت في صحيفة التايمز، تراس بأنها "المرشح الوحيد" الذي يتمتع بخبرة كافية لقيادة الأمة منذ اليوم الأول. وبحسب وزير الدفاع، فهو يدعم تراس لأنها "صريحة وتقول دائما ما تفكر فيه".

وكتب والاس يقول عن مرشحته المفضلة: "جلست بجانبها في اجتماعات مجلس الوزراء والاجتماعات الثنائية والقمم الدولية. إنها تصر دائما على رأيها".

وجرت في الأسبوع الماضي، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين في بريطانيا لانتخاب زعيمها، الذي سيصبح أيضا رئيسا للوزراء في البلاد. ووفقا لنتائجها، وصل اثنان من المرشحين إلى الجولة النهائية في السباق الانتخابي، وهما ليز تراس ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

وأعلن في المجموع 11 برلمانيا في السابق عن رغبتهم في الترشح لمنصب زعيم المحافظين ورئيس وزراء بريطانيا، وجرت تصفية تسعة منهم في مراحل سابقة.

وفي الجولة الأخيرة، سيتم اختيار الفائز من المرشحين النهائيين من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يبلغ عددهم اليوم حوالي 200 ألف. وسيجري التصويت عبر البريد وينتهي في الساعة 5:00 مساء بالتوقيت المحلي يوم 2 سبتمبر. ومن المتوقع إعلان النتائج يوم 5 سبتمبر، حين يستأنف البرلمان عمله بعد العطلة الصيفية.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي حل محل تيريزا ماي في رئاسة الوزراء في عام 2019، قد أعلن في 7 يوليو أنه سيتنحى عن منصب رئيس الوزراء وزعيم حزب المحافظين. جاء ذلك وسط فضيحة تعيين كريستوفر بينشر، نائب وزير الخارجية البريطاني السابق للشؤون الأوروبية والأمريكية، في منصب جديد، رغم تقارير عن تحرشات جنسية دارت حوله.

المصدر: نوفوستي