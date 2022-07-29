منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تطلق "آلية موسكو" للتعامل مع روسيا

أعلنت الخارجية الفرنسية أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أطلقت تحقيقا في "انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان في روسيا".

وجاء في بيان الخارجية الفرنسية يوم الخميس، أن التحقيق يتم ضمن "آلية موسكو" للمنظمة بمشاركة 38 دولة من عضوا في المنظمة، للتعامل مع "الوضع المقلق في مجال حقوق الإنسان في روسيا، حيث شهد فرض العديد من القيود والإجراءات القمعية في السنوت الأخيرة".

وأوضح البيان أن "آلية موسكو تهدف إلى التحقيق في الادعاءات بانتهاكات جسيمة لالتزامات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من قبل الدول، وتحديد الخطوات لمعالجتها".

وفي إطار هذه الآلية سيتم تشكيل فريق خبراء مستقل، يتعين عليه رفع تقريره بشأن التزام روسيا بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.

وأشارت فرنسا إلى أنها تشارك في التحقيق في إطار "آلية موسكو" للمرة الثالثة منذ بداية العام.

المصدر: RT