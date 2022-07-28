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سوناك: لن أوظّف جونسون

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سوناك: لن أوظّف جونسون
Legion-Media Imageplotter / Avalon
المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشي سوناك
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صرح المرشح لرئاسة الحكومة البريطانية ريشي سوناك بأنه لن يبحث عن وظيفة لرئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون في حال انتخابه زعيما جديدا لحزب المحافظين، ورئيسا للوزراء.

وقال سوناك ردا على سؤال بشأن إمكانية تعيين جونسون مبعوثا إلى أوكرانيا في وقت لاحق: "أنا لست هنا من أجل منح الوظائف للناس".

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وأضاف أنه لا يرى مكانا لجونسون في الحكومة البريطانية في المستقبل.

يذكر أن وزير المالية البريطاني السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس وصلا إلى المرحلة النهائية من المنافسة من أجل منصب رئيس الوزراء الجديد.

ومن المقرر إتمام تصويت أعضاء الحزب في 2 سبتمبر المقبل والإعلان عن النتائج في 5 سبتمبر.

المصدر: نوفوستي

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