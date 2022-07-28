واشنطن تنفي التحضير لزيارة زيلينسكي إلى الولايات المتحدة

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن الإدارة الأمريكية لا تخطط حاليا لتنظيم زيارة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى واشنطن.

ووفقا لها فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحافظ على اتصالات منتظمة مع زيلينسكي.

وقالت جان بيير: "ليست لدينا أي خطط حول رحلته إلى الولايات المتحدة والتي يمكننا أن نعلنها".

اتهمت عضوة الكونغرس الأمريكي السابقة، تولسي غابارد، الرئيس جو بايدن بـ"الخيانة العظمى" لبلاده، برعايته مصالح أوكرانيا ورئيسها فلاديمير زيلينسكي.

المصدر: RT