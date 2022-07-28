مصرع سائحين إسرائيليين بحادث سير في سيناء المصرية ـ فيسبوك

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقتل سائحين إسرائيليين وإصابة خمسة آخرين، بحادث سير في شبه جزيرة سيناء المصرية يوم الخميس.

وذكرت خدمة الطوارئ الإسرائيلية أن الجرحى نقلوا إلى إسرائيل، وأن إصاباتهم غير خطرة.

ويحظى جنوب سيناء بشعبية لدى السياح الإسرائيليين منذ سنوات، حيث يمكنهم التوجه إلى هناك دون تأشيرة، وهو ما لا ينطبق على البر الرئيسي لمصر.

مصرع سائحين إسرائيليين في سيناء ـ فيسبوك

وكانت هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت أن 1.4 مليون إسرائيلي عبروا إلى سيناء بالسيارات عام 2019.

وأضافت أن أكثر من 330 ألف سائح إسرائيلي قدموا إلى مصر هذا العام حتى مطلع يونيو.

المصدر: "أسوشيتد برس"