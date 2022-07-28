البيت الأبيض يرفض الحديث عن تخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل إطلاق سراح أمريكيين معتقلين

رفض البيت الأبيض الحديث عن تخفيف العقوبات ضد روسيا مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين معتقلين في روسيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "لن أدخل في التفاصيل... ولا يمكننا أن نجري مفاوضات انطلاقا من ذلك".

وأكدت جان بيير أن الولايات المتحدة قدمت "عرضا جديا" لروسيا، لكنها رفضت الكشف عن مضمونه.

وكانت شبكة "سي إن إن" الإعلامية الأمريكية قد أفادت بأن الولايات المتحدة مستعدة لعرض مبادلة المواطن الروسي فيكتور بوت المدان في الولايات المتحدة بتهمة تجارة الأسلحة، بالأمريكيين بول ويلان، وبريتني غراينر المعتقلين في روسيا.

المصدر: نوفوستي