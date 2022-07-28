السيدة الأولى في كوريا الشمالية تبكي بمناسبة وطنية (فيديو)

أجهشت سيدة كوريا الشمالية الأولى ري سول جو، بالبكاء فيما كانت إلى جانب زوجها كيم جونغ أون، أثناء أداء النشيد الوطني.‏

وبكت السيدة الأولى خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لوقف الحرب الكورية 1950-1953، الذي أحيته بيونغ يانغ في الـ27 من الشهر الجاري.

Primeira-dama da Coreia do Norte chora durante apresentação do hino nacional



Pyongyang celebrou o 69º aniversário do armistício da Guerra da Coreia em 27 de julho. No vídeo, a primeira-dama Ri Sol-ju, aparece emocionada ao lado do marido e líder norte-coreano, Kim Jong-un. pic.twitter.com/CJTx0mZJCs — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) July 28, 2022

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، خلال الحدث الوطني، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة.

وحذر في خطاب له من أن حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون سوك يول، وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة".

وصرح كيم "إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم يستطيعون تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي استنادا إلى وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فإنهم مخطئون".

المصدر: وكالات