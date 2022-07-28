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السيدة الأولى في كوريا الشمالية تبكي بمناسبة وطنية (فيديو)

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السيدة الأولى في كوريا الشمالية تبكي بمناسبة وطنية (فيديو)
Gettyimages.ru
السيدة الأولى في كوريا الشمالية، ري سول جو، إلى جانب زوجها الزعيم كيم جونغ أون
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أجهشت سيدة كوريا الشمالية الأولى ري سول جو، بالبكاء فيما كانت إلى جانب زوجها كيم جونغ أون، أثناء أداء النشيد الوطني.‏

وبكت السيدة الأولى خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والستين لوقف الحرب الكورية 1950-1953، الذي أحيته بيونغ يانغ في الـ27 من الشهر الجاري.

وقال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، خلال الحدث الوطني، إن بلاده مستعدة لأي صدام عسكري مع الولايات المتحدة.

وحذر في خطاب له من أن حكومة كوريا الجنوبية برئاسة يون سوك يول، وجيشها سيواجهان الإبادة إذا قامت بأي "محاولة خطيرة".

وصرح كيم "إذا كان النظام الكوري الجنوبي ورجال العصابات العسكرية يفكرون في أخذنا عسكريا ويعتقدون أنهم يستطيعون تحييد أو تدمير جزء من قوتنا العسكرية بشكل استباقي استنادا إلى وسائل أو أساليب عسكرية معينة، فإنهم مخطئون".

المصدر: وكالات

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