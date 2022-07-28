الخارجية الأمريكية: وجهنا لموسكو طلبا للاتصال بلافروف

أعلنت الخارجية الأمريكية أنها وجهت إلى روسيا طلبا لإجراء اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والروسي سيرغي لافروف.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "عبرنا عن اهتمامنا، وأكدنا لروسيا بوضوح أننا نعتزم إجراء اتصال هاتفي بين الوزيرين بلينكن ولافروف".

وتابع: "قبل أن أدلى وزير الخارجية بتصريحه أمس، اتصلنا بالمسؤولين الروس المعنيين، وطلبنا تنظيم الاتصال الهاتفي. الجانب الروسي أكد تلقيه هذا الطلب".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن "الوزير الروسي يقوم بجولة الآن، وليست لدى الجانب الأمريكي معلومات محدثة حول الاتصال، لكننا سنواصل مناقشة ذلك عبر القنوات المعنية".

وذكر برايس أن بلينكن يرغب في أن يناقش مع لافروف "قلق" الجانب الأمريكي إزاء العملية الروسية في أوكرانيا.

وكانت الخارجية الروسية قد أكدت في وقت سابق أن لافروف سينظر في الطلب الأمريكي عندما سيسمح وقته بذلك.

المصدر: تاس