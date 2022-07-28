بايدن ينفي تعرض الاقتصاد الأمريكي للركود

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن الوضع الحالي للاقتصاد الأمريكي لا يشير إلى تعرضه للركود.

وقال بايدن إنه "يوجد مستوى قياسي من التوظيف ويجري استثمار الأعمال في الولايات المتحدة بوتيرة قياسية، والصناعة الأمريكية تشهد أقوى انتعاش خلال العقود الثلاثة الماضية... هذا لا يعني ركودا على الإطلاق".

وأشار إلى تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول و"اقتصاديين آخرين"، التي تفيد بأن الاقتصاد الأمريكي ليس في حالة ركود.

المصدر: نوفوستي