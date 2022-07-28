الأمم المتحدة ترفض تصريحات كيم جونغ أون حول السلاح النووي

رفضت الأمم المتحدة تصريحات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، عن استعداد بيونغ يانغ لاستخدام الأسلحة النووية "في أي لحظة".

وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "نحن نرفض أي خطاب متعلق باستخدام مثل هذه الأسلحة المميتة ونجدد دعوتنا لاستئناف المفاوضات حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بطرق سلمية".

وكانت كوريا الشمالية قد شهدت يوم الأربعاء احتفالات رسمية بذكرى انتهاء الحرب الكورية 1950 – 1953.

وقال كيم جونغ أون خلال الاحتفالات أن كوريا الشمالية مستعدة لاستنفار "قواتها لردع الحرب النووية"، وفي حال أقدمت سيؤول على توجيه ضربة وقائية إلى كوريا الشمالية، سيتم القضاء على قيادتها وتدمير قواتها المسلحة.

المصدر: نوفوستي