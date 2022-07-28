الولايات المتحدة.. دعوى ضد التمييز العنصري تطلب التعويض بـ25 مليون دولار

أفادت NBC News برفع مواطن من أصول إفريقية دعوى ضد مدينة للملاهي في فيلادلفيا بنسلفانيا بعد تعرض طفلته للتمييز العنصري من موظف بالمدينة المذكورة، مطالبا بتعويض قدره 25 مليون دولار.

ووفقا للمصدر فإن والد إحدى ضحيتي التمييز العنصري من ولاية ماريلاند، ويتهم مدينة "ووتر وورلد" للملاهي بممارسة التمييز العنصري على نطاق واسع ومروع في مدينة سمسم ستريت الترفيهية.

وانتشر مقطع فيديو لحادث تجاهل فيه رجل يرتدي زي شخصية في برنامج تلفزيوني طفلتين يمدان يديهما له أثناء تفاعله مع أطفال آخرين، لكنه تجاهلهما لأنهما من أصول إفريقية.

ومن جانبها نشرت Sesame Place بيانا جاء فيه: "علامتنا التجارية وحديقتنا وموظفونا يقفون على الشمولية والمساواة، ولا نتسامح مع أي سلوكيات في حدائقنا تتعارض مع هذا الالتزام".

المصدر: نوفوستي