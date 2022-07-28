تشاووش أوغلو: الأزمة الأوكرانية ستنتهي عاجلا أم آجلا بالطرق الدبلوماسية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن الأزمة الأوكرانية "ستنتهي على طاولة المفاوضات وبالطرق الدبلوماسية عاجلا أم آجلا".

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الجورجي، إيليا دارشياشفيلي، في أنقرة، أعلن أوغلو أن الجانبين بحثا قضايا أمنية ذات اهتمام مشترك، ومسائل إقليمية والوضع في أوكرانيا، وإقليم قره باغ الأذربيجاني.

وأشار الوزير التركي إلى ازدياد أهمية الممر الأوسط، ودول تركيا وجورجيا وأذربيجان، إثر تصاعد الأزمة الأوكرانية "التي تسببت بصعوبة إيصال المنتجات من القارة الآسيوية ومنطقة آسيا الوسطى إلى الأسواق الأوروبية عبر روسيا". حسب أوغلو.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية