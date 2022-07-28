الرئيس الصيني: العلاقة مع واشنطن ليست تنافسا استراتيجيا

أعرب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن ثقته بأنه من الخطأ النظر إلى العلاقة بين الولايات المتحدة والصين على أنها مثال للتنافس الاستراتيجي.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عنه قوله: "إن اعتبار العلاقات الصينية الأمريكية وتعريفها من وجهة نظر التنافس الاستراتيجي، وكذلك النظر إلى الصين باعتبارها المنافس الرئيسي والأخطر على المدى الطويل، هو سوء تقدير للعلاقات الصينية الأمريكية".

وكان شي جين بينغ قد ناقش الوضع في أوكرانيا خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

المصدر: RT