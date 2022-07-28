أنقرة: جهود تركيا أدت إلى إزالة العراقيل أمام تصدير الحبوب الأوكرانية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن جهود بلاده أسفرت عن "إزالة العراقيل أمام تصدير الحبوب الأوكرانية، والحبوب والأسمدة الروسية".

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره الجورجي، إيليا دارشياشفيلي، في أنقرة، أشار إلى افتتاح مركز التنسيق المشترك أمس الأربعاء في إسطنبول، وتواصل الجهود على المستوى التقني، وأعرب عن تمنياته في إتمام العملية ليصل القمح والحبوب إلى الدول ذات الحاجة الملحة.

إقرأ المزيد

وحول اتفاقية شحن الحبوب، أضاف أوغلو: "إذا تم تنفيذها بشكل ناجح فستعد إجراء مهما لبناء الثقة بين الطرفين".

يذكر أنه جرت في إسطنبول في 22 من الجاري، مراسم توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

المصدر: وكالة "الأناضول" التركية