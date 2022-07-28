أعلنت القوات الأمنية في جمهورية لوغانسك الشعبية العثور على وثائق مرتزق جورجي في قاعدة سابقة للقوات الأوكرانية قرب مدينة ليسيتشانسك المحررة في الجمهورية.

قال الممثل إنه تم العثور على ملف مثير للفضول باللغة الجورجية، ومن الواضح أنه قد تم نسيانه في القاعدة أثناء الانسحاب العاجل.

إقرأ المزيد

وأكد أن الملف يحوي على بيانات شخصية للمواطن الجورجي ميخائيل كامخادزي، حيث يوجد وثائق تخرجه من مدرسة المدفعية العليا في تبليسي في الفترة السوفيتية وعدد من الشهادات الخاصة بإتمامه لدورات عسكرية أجنبية مختلفة وفقا لمعايير الناتو.

وأضاف أنه يوجد أيضا محاضرات تدريبية تؤكد أن هذا المرتزق قام بتدريب قوات الأمن الأوكرانية، وهناك أدلة على مشاركته في الأعمال القتالية في دونباس أيضا.

وشدد أن هذا يدل على أن قوات دونيتسك ولوغانسك والقوات الروسية لا تتعامل في دونباس مع قوات أوكرانية فقط بل مع مرتزقة أجانب، قاموا بتعليم القوات الأوكرانية الكثير من الأشياء.

المصدر: نوفوستي