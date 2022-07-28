موسكو: مستعدون لاستئناف إمداد بلغاريا بالغاز شريطة الدفع بالروبل

أكدت السفيرة الروسية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا، استعداد موسكو لاستئناف إمداد الغاز إلى بلغاريا، شريطة الدفع بالروبل الروسي.

وأوضحت ميتروفانوفا، أن العديد من الخبراء يدعون السلطات البلغارية للتحلي بالبراغماتية، والعودة إلى الاتفاق مع شركة "غازبروم".

وأضافت عبر قناة "روسيا 24" التلفزيونية: "لذلك، في أي وقت يقرر فيه الجانب البلغاري الدفع وفقا لخطة شركة غازبروم، سيتم استئناف الإمداد"، لافتة إلى أن عقد توريد الغاز إلى بلغاريا ساري المفعول حتى نهاية العام الجاري.

وأوقفت شركة "غازبروم" في أبريل الماضي إمدادات الغاز بالكامل إلى شركة "بلغار غاز" البلغارية، بسبب رفضها الدفع بالروبل.

المصدر: RT