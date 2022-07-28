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بعد وقوعه في "الفخ".. مخرج أمريكي ينصح زيلينسكي

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بعد وقوعه في
Legion-Media Sipa USA
المخرج الأمريكي ديفيد لينش
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نصح المخرج الأمريكي ديفيد لينش الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشرب الجعة مع الرئيس فلاديمير بوتين لتحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك في مقلب أوقعه به صانعا المقالب الروسيان.

وقال لينش في حديث مع صانعي المقالب الروسيين فوفان ولكزس اللذين قدما نفسيهما على أنهما الرئيس الأوكراني: "حان الوقت الآن للسلام، وتحقيق سلام حقيقي".

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وأضاف أنه يعتبر تكنولوجيا تحقيق السلام أكثر فاعلية من تكنولوجيا الحرب والقتل.

وأكد أنه على زيلينسكي أن يتحدث إلى بوتين مباشرة، ويرتب "عشاء عبر تقنية الفيديو".

وقدم المخرج لزيلينسكي نصيحة، قائلا: "يجب عليك شرب الجعة معه".

المصدر: نوفوستي

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