فرنسا.. تجدد حريق جنوب شرق البلاد وموقوف يعترف بمسؤوليته (صور + فيديو)

اندلع مجددا حريق في أرديش بجنوب شرق فرنسا قرب أوبينا بعد ظهر الخميس، فيما اعترف موقوف بمسؤوليته عن الحريق.

وتمت السيطرة على الحريق صباح الخميس ولكن لم يتم إخماده بعد، وفق ما أكد جان فيليب لاديه قبل أن تستعر النيران من جديد.

وقال جان فيليب لاديه إن الرياح الشمالية "التي تزيد سرعتها على 70 كلم في الساعة" و"الجفاف منذ عدة أشهر" هما عاملان أججا الحريق.

وأضاف أن عدة حرائق اندلعت "بشكل متزامن" بينها خمسة في منطقة لوساس قرب أوبينا، وثلاثة أخرى في دائرة نصف قطرها 10 كلم.

Dans la région : le suspect arrêté avoue être l’auteur de l’incendie en Ardèche https://t.co/wgQgaPwLnHpic.twitter.com/C8CvZegiir — Alain (@alainm909) July 28, 2022

Un pompier avoue être à l’origine des feux de forêts en Ardèche: un besoin d’“adrénaline”: Un sapeur-pompier de 44 ans suspecté d’avoir provoqué plusieurs départs de feu mercredi en Ardèche (sud de la France), avec environ 1.200 hectares brûlés, “a… https://t.co/G8VXFiuV6opic.twitter.com/XWE8UE1VyN — 7sur7 (@7sur7) July 28, 2022

Incendies Ardèche

Les pompiers déploient des lances incendie sur 700m en pleine forêt pour espérer venir à bout des flammes. Ces hommes en sont à leur 3eme incendie en quelques jours après la Gironde et l’Herault. Reportage ce soir @tf1infopic.twitter.com/TcOWGKZhA6 — fx menage (@fxmenage) July 28, 2022

إلى ذلك، اعترف رجل يبلغ 44 عاما يشتبه في أنه أشعل عدة حرائق الأربعاء دمرت نحو 1200 هكتار "بالوقائع التي اتُهم بها"، وفق ما أعلن مكتب المدعية العامة في بريفاس كبرى مدن المنطقة في بيان الخميس.

وقال مسؤول عمليات الإغاثة جان فيليب لاديه لوكالة فرانس برس "اندلعت النيران من جديد بعد ظهر اليوم من ناحية لوساس بفعل الرياح الجنوبية".

وأضاف أن ثلاث مجموعات من رجال إطفاء الغابات "في الموقع ومن الصعب الوصول إلى المنطقة".

وأشارت السلطات التي تحدثت على الفور عن فرضية حريق متعمد، إلى أن مشتبها به أوقف في وقت متأخر صباح الأربعاء في سرية درك لارجنتيير، "وبدا أثناء اعتقاله أنه تعاطى كمية كبيرة من الكحول".

واعترف بمسؤوليته بعد "مواجهته بشهادات عديدة جمعها المحققون" تثبت وجوده مع سيارته عند اندلاع الحرائق، وفق المدعية سيسيل دوبراد.

وأكدت أن الرجل سيمثل الجمعة أمام قاضي التحقيق في محكمة بريفاس.

ولا يزال العديد من الأشخاص موقوفين الخميس عقب الحرائق، بينما أدى اندلاع حريق في ألب دي هوت بروفانس إلى إخلاء وقائي لموقع مخيم.

وأدى الجفاف الشديد والرياح إلى اندلاع حرائق في عدة مناطق في الأيام الأخيرة، بعضها متعمد والبعض الآخر عرضي.

المصدر: أ ف ب