الولايات المتحدة تدق ناقوس الخطر بسبب "الاستيلاء الجماعي الصيني" على أراضيها

كشف موقع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الشركات الصينية مؤخرا قامت بشراء الأراضي الزراعية على نطاق واسع في الولايات المتحدة.

وقالت سارا كارتر، في موقع "فوكس نيوز"، إن هذه الشركات مرتبطة بالحكومة الصينية، اعتبارا من عام 2019، امتلكت حوالي 192 ألف فدان من الأراضي في الولايات المتحدة إجمالا، لكن المشتريات في الآونة الأخيرة زادت بشكل كبير، علاوة على ذلك، ينشأ الخطر الأكبر من حقيقة أن هذه الأراضي تقع في الغالب بالقرب من منشآت عسكرية سرية.

وذكرت كارتر: "على سبيل المثال، في عام 2021، اشترى مسؤول عسكري صيني سابق 130 ألف فدان من الأرض هنا في ديل ريو، تكساس، على طول الحدود مع المكسيك، هذا الموقع قريب جدا من قاعدة لافلين الجوية".

وبحسب كارتر وقعت حالة مماثلة في ولاية داكوتا الشمالية، حيث استحوذ الصينيون أيضا على أرض قرب منشأة عسكرية سرية.

وأشارت إلى وجود مخاوف جدية بشأن أنشطة شركة Huawei الصينية، التي قد تعيق أبراجها للاتصالات الخلوية، تشغيل قاذفات نووية، لأن الأرض التي اشتروها تقع بالقرب من الترسانة.

وكشفت أن الوضع أصبح مقلقا للغاية، وأكدت أن العديد من مسؤولي المخابرات الأمريكية "دقوا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة وهم قلقون".

المصدر: نوفوستي