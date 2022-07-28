تضرر 10 مروحيات في قاعدة نورفولك البحرية الأمريكية جراء عاصفة

أعلنت البحرية الأمريكية أن 10 مروحيات من أنواع مختلفة انقلبت وأصيبت بأضرار جراء الرياح الشديدة.

وقالت البحرية إن خمس طائرات من طراز MH-60S Knight Hawks وطائرة من طراز MH-60R Sea Hawk وأربع طائرات من طراز MH-53E Sea Dragons المضادة للغواصات تعرضت لأضرار جراء العاصفة.

ولم يكن لدى الجيش الأمريكي وقت كاف لنقل المروحيات إلى حظائر الطائرات، حيث تم تلقي التحذير من العاصفة قبل 15 دقيقة فقط من العاصفة.

المصدر: وكالات