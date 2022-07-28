اليابان تسجل ثاني حالة إصابة بجدري القردة في طوكيو 

أعلنت اليابان تسجيل حالة الإصابة الثانية بمرض جدري القردة يوم الخميس لرجل في الثلاثينيات من عمره في طوكيو.

وقال مسؤول بالعاصمة طوكيو إن الرجل الذي كان خارج البلاد نقل إلى المستشفى لكن حالته مستقرة.

وقالت الحكومة إن المريض سافر إلى دولة أوروبية من أواخر يونيو إلى منتصف يوليو وكان على اتصال وثيق بشخص مصاب بجدري القردة.

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وقال مسؤولو الصحة إن أعراض المرض، الذي ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، تشمل الحمى والطفح الجلدي الشديد والآفات الجلدية وتضخم الغدد الليمفاوية بعد فترة حضانة من 5 إلى 21 يوما.

كما طلبت الحكومة من المواطنين الذين يخططون للسفر إلى الخارج أو البقاء خارج اليابان توخي الحذر بشكل خاص.

وتم تشكيل فريق عمل للتعامل مع تفشي مرض جدري القردة، وهو مرض استوائي له أعراض مماثلة للجدري، في اليابان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لإدارة الأزمات تاكاشي موراتا.

المصدر: وكالة شينخوا