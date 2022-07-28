الصين تعيد فرض الإغلاق على مليون شخص في ووهان بعد اكتشاف إصابات جديدة بكورونا

فرضت السلطات الصينية إجراءات الإغلاق على ما يقرب من مليون شخص في إحدى ضواحي ووهان، المدينة الواقعة بوسط الصين والتي ظهرت فيها أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وصدرت أوامر لسكان منطقة جيانغشي بالبقاء داخل منازلهم أو مجمعاتهم السكنية لمدة ثلاثة أيام بعد اكتشاف أربع حالات للإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض.

كما اكتشفت حالتان جديدتان من خلال تتبع المخالطين، بعد فترة وجيزة من إصدار أمر الإغلاق.

وفي مدينة ووهان، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، كشفت الاختبارات الدورية عن حالتي إصابة بدون أعراض قبل يومين.

وتتبع الصين استراتيجية "صفر إصابات بفيروس كورونا"، بما في ذلك إجراء اختبارات جماعية، وفرض قواعد صارمة للعزل، وإغلاق محلي.

وأصبحت ووهان معروفة في جميع أنحاء العالم في أوائل عام 2020 كأول مكان اكتشف فيه العلماء فيروس كورونا الجديد - وأول مدينة تخضع لإجراءات تقييدية قاسية.

المصدر: BBC