بيسكوف: لا يوجد اتفاق بشأن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة الأمريكية

قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أنه لم يحدث أي اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بشأن رجل الأعمال فيكتور بوت، والأمريكيين بول ويلان وبريتني غراينر.

جاء ذلك في إفادته الصحفية اليوم الخميس، وتابع بيسكوف: "ما نعرفه هو عدم وجود أي اتفاقات بهذا الصدد حتى الآن". وتعليقا على التقارير الورادة من الولايات المتحدة الأمريكية بأن واشنطن عرضت مثل هذا التبادل على موسكو، قال بيسكوف: "أولا، ما نعرفه هو وجود مثل هذه التقارير وبعض البيانات التي ظهرت بالفعل. ثانيا، نعلم كذلك أنه عادة، وعند مناقشة مثل هذه القضايا، لا يتم تسريب المعلومات، وعادة ما يصبح معروفا بأمر الاتفاقات بعد تنفيذها على أرض الواقع".

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كما رد بيسكوف على الصحفيين بشأن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت بعرض كبير لروسيا قبل بضعة أسابيع بشأن صفقة محتملة لإطلاق سراح ويلان وغراينر، حيث قال: "نظرا لعدم وجود اتفاقات بهذا الشأن، فليس لدي ما أضيفه".

وكانت "سي إن إن" قد نقلت عن مصادر أن إدارة جو بايدن عرضت على موسكو مبادلة فيكتور بوت، المدان في الولايات المتحدة الأمريكية مقابل الأمريكي، بول ويلان، المحكوم عليه بتهمة التجسس، وبريتني غراينر، لاعبة كرة السلة، المحكوم عليها بتهمة تهريب المخدرات. وقد قال محامو ويلان إن ليس لديهم أي معلومات بشأن المقترحات الأمريكية.

من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأنه لا توجد حتى الآن نتيجة ملموسة بشأن تبادل السجين الروسي فيكتور بوت مع الأمريكيين بريتني غراينر وبول ويلان، إلا أنها قالت إن المفاوضات جارية بهذا الشأن.

المصدر: إنترفاكس