أفادت الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة إنرغودار بأن طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية هاجمت بلدة سوسنوفي بور، حيث يعيش العاملون في محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

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وأشير إلى عدم سقوط قتلى في الهجوم فيما لحقت أضرار بمبنى سكني.

وقال ممثلو الإدارة المدنية: "تم تفادي سقوط ضحايا. من المهم أن نشير إلى أن لغما أسقطه مسلحون أوكرانيون أصاب غرفة أطفال".

إلى ذلك، قصفت القوات الأوكرانية صباح يوم 28 يوليو مرة أخرى أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية. وتعرضت دونيتسك للهجوم مرتين، واستهدفت النيران منطقتي ماكيفكا وياكوفليفكا مرة أخرى.

وأوضح ممثلو الجمهورية أن قصف يوم الأربعاء الذي استهدف منطقة كييف في دونيتسك، تسبب في مقتل رجل من مواليد 1954.

المصدر: 360tv.ru