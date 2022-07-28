تهديدات بقنابل تطال مدارس في أنحاء نيوزيلندا

تلقت حوالي 12 مدرسة على الأقل في نيوزيلندا تهديدات بقنابل، اليوم الخميس، ما تسبب في إرباك يعتقد أنه نجم عن هجوم إلكتروني من خارج البلاد.

والعديد من المدارس التي طالتها التهديدات إما أغلقت أو أخليت، لكن حتى الآن لم ترد معلومات عن العثور على عبوات متفجرة في أي من المدارس التي تلقت تهديدات.

وتأتي موجة التهديدات الجديدة بعد 24 ساعة على تحذيرات كاذبة تلقتها أربع مدارس في نيوزيلندا في وايكاتو وتيمز وغيزبون بالجزيرة الشمالية (نورث آيلاند).

وقال رئيسة اتحاد مدراء المدارس في نيوزيلندا شيري تيلور-باتل، إنها تحدثت إلى وزارة التعليم التي "فهمت أن الأمر يتعلق بروبوت الكتروني من الخارج".

وقالت الشرطة في بيان إنها "لا تعتقد أن هناك خطرا أمنيا".

وحصلت حادثة مماثلة في 2016 عندما تلقت مدارس في أنحاء نيوزيلندا وأستراليا تهديدات كاذبة بوجود عبوات متفجرة في حرمها.

المصدر: "أ ف ب"