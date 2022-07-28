فرنسيون: الابتزاز حلال على الغرب والرد حرام على روسيا

رفض العديد من قراء صحيفة Le Figaro الفرنسية اعتبار تصرفات شركة "غازبروم" الروسية، بمثابة ابتزاز سياسي، وهو ما يصر عليه الساسة الأوروبيون.

وأشار العديد من المعلقين إلى أن السياسيين الغربيين، بعد أن وافقوا على فرض عقوبات ضد روسيا، كان عليهم توقع حتمية الرد على مثل هذه الإجراءات الاقتصادية العدائية.

وقال المستخدم IOUF: "كيف يمكن لأي شخص أن يتفاجأ من رغبة روسيا في الرد على العقوبات بإجراءات مضادة والتذمر عندما يتم فرض قيود عديدة عليها، ناهيك عن توريد الأسلحة على نطاق واسع لأوكرانيا؟".

إقرأ المزيد

وقال DOMINIQUE MONCHAMP: "أين هي حصافة وسرعة بديهة الاستراتيجيين الأوروبيين، الذين تفاخروا بأنهم أجبروا روسيا على الانحناء عندما رفضوا شراء غازها. كان ذلك قبل ستة أشهر فقط".

وشدد القارئ BenoitSylvain87 على أن "هذا ليس بالابتزاز، بل هو رد على العقوبات الأحادية التي يفرضها الغرب عموما وأوروبا خصوصا. نحن نتفاعل فقط مع المشاعر التي يسببها هذا الحدث أو ذاك".

واستغرب القارئ RB56: "الغرب لا يزود روسيا بمنتجات عالية التقنية - وهذا أمر طبيعي، وردا على ذلك لا تزوده روسيا بالغاز - وهذا غير طبيعي، الأغنية نفسها لا تتغير".

وكتبت المستخدمة Yolanta: "ها هو خط السيل الشمالي-2، جاهز للعمل أليس كذلك؟ أين الابتزاز إذن. الألمان بالذات يمنعون تشغيل هذا الخط".

المصدر: نوفوستي