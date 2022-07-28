جدل على مواقع التواصل بسبب تركي يحمل سيفا وبحوزته ترسانة من الأسلحة النارية

أثار شخص يدعى أحمد سيفري، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره فيديو على "تويتر" يظهر فيه حاملا سيفا بيده، وعلى مكتبه العديد من الأسلحة الآلية المختلفة.

واعتبر البعض أن الهدف من مقطع الفيديو ترويع فئة معينة من المواطنين.

وعقب انتشار هذه اللقطات قامت قوات الأمن باعتقال الرجل الذي يرأس جمعية Rizeliler في مدينة إسطنبول، ومصادرة أسلحته.

📌Elle yemek yedikleri görüntüleri övünerek sosyal medyada paylaşan ve çatal-kaşıkla yemek yemenin 'gavur icadı' olduğunu söyleyen Büyükçekmece Rizeliler Dernek Başkanı Ahmet Sivri'nin otomatik silahlarla ve kılıçlarla verdiği pozlar büyük tepki topladı! pic.twitter.com/34cvhYwgEq — 23 DERECE (@yirmiucderece) July 25, 2022

وفي بيانها حول الواقعة أفادت مديرية أمن إسطنبول بأنه في إطار التحقيقات القائمة على خلفية المنشورات المشار إليها ألقت قوات الأمن القبض على أحمد سيفري في حوالي الساعة 17:00 مساء يوم أمس منطقة كوتشوك شكمجة، ومصادرة السيف والأسلحة التي بحوزته خلال مداهمات متزامنة على منزله ومقر عمله ومقر الجمعية التي يترأسه.

وأشار البيان إلى انتهاء ترخيص 5 من الأسلحة المصادرة.

هذا وأحيل سيفري إلى المحكمة المناوبة بتهمة مخالفة القانون رقم 6136 لتقضي المحكمة بإخلاء سبيله.

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdi.



Havuzu değil, @medyablok'u takip edin. pic.twitter.com/9IwdrFJNw1 — Uzunincebiryoldayim (@Hero58961515) July 27, 2022

المصدر: صحيفة "زمان"

Küçükçekmece Rizeliler Derneği Başkanı Ahmet Sivri, elinde kılıç ve masasında çok sayıda silahla poz verdi.



Havuzu değil, @medyablok'u takip edin. pic.twitter.com/9IwdrFJNw1 — Uzunincebiryoldayim (@Hero58961515) July 27, 2022