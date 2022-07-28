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جدل على مواقع التواصل بسبب تركي يحمل سيفا وبحوزته ترسانة من الأسلحة النارية

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جدل على مواقع التواصل بسبب تركي يحمل سيفا وبحوزته ترسانة من الأسلحة النارية
الصورة ملتقطة من الفيديو
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أثار شخص يدعى أحمد سيفري، جدلا بمواقع التواصل الاجتماعي عقب نشره فيديو على "تويتر" يظهر فيه حاملا سيفا بيده، وعلى مكتبه العديد من الأسلحة الآلية المختلفة.

واعتبر البعض أن الهدف من مقطع الفيديو ترويع فئة معينة من المواطنين.

وعقب انتشار هذه اللقطات قامت قوات الأمن باعتقال الرجل الذي يرأس جمعية Rizeliler في مدينة إسطنبول، ومصادرة أسلحته.

وفي بيانها حول الواقعة أفادت مديرية أمن إسطنبول بأنه في إطار التحقيقات القائمة على خلفية المنشورات المشار إليها ألقت قوات الأمن القبض على أحمد سيفري في حوالي الساعة 17:00 مساء يوم أمس منطقة كوتشوك شكمجة، ومصادرة السيف والأسلحة التي بحوزته خلال مداهمات متزامنة على منزله ومقر عمله ومقر الجمعية التي يترأسه.

وأشار البيان إلى انتهاء ترخيص 5 من الأسلحة المصادرة.

هذا وأحيل سيفري إلى المحكمة المناوبة بتهمة مخالفة القانون رقم 6136 لتقضي المحكمة بإخلاء سبيله.

المصدر: صحيفة "زمان"

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