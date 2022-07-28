شرطة دالاس تنشر فيديو لفتاة تطلق النار في مطار المدينة

نشرت إدارة شرطة مدينة دالاس الأمريكية فيديو لحادث إطلاق النار الذي وقع يوم الاثنين الماضي، 25 يوليو.

وكان رئيس شرطة دالاس، إيدي غارسيا، قد قال في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، إن بورتيا أودوفوا، 37 عاما، والمتهمة بالاعتداء الجسيم على موظف حكومي، من المتحمل أن تواجه بتهم فدرالية أخرى.

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ولم يتم تعيين محام بعد لأودوفوا، وفقا لكوني باسورتو من مكتب الدفاع العام في مقاطعة دالاس، بينما يظهر مقطع الفيديو (بدون صوت)، أودوفوا وهي تغادر سيارة "كيا" سيدان حمراء خارج المطار يوم الاثنين.

المصدر: سي إن إن