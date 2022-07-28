السفارة الروسية في واشنطن: أخطاء الغرب هي التي أدت إلى الأزمة الزراعية العالمية

عزت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة في بيان لها أصول الأزمة الزراعية في العالم إلى الأخطاء التي ارتكبتها الدول الغربية في سياسة الاقتصاد الكلي.

وقالت السفارة في بيان نشرته عبر "تلغرام": "تكمن أصول الأزمة الزراعية في الأخطاء المنهجية التي وقعت في سياسات الاقتصاد الكلي للدول الغربية نفسها".

ووصف البيان التصريحات الصادرة عن العضوين في الكونغرس الأمريكي غريغوري ميكس ومايكل ماكول اللذين اتهما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنشر "معلومات مضللة" خلال جولته في إفريقيا حول براءة روسيا من أزمة الغذاء، بأنها "جزء من حملة الافتراء الموجهة ضد روسيا" و"دليل على اليأس من الفشل في عزل بلادنا".

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وأضاف البيان أن روسيا تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الحالي في الأسواق الدولية للمنتجات الزراعية، مؤكدا عزم موسكو على "الاستمرار في الوفاء وبحسن نية، بجميع التزاماتها بموجب عقود التصدير الزراعية".

وحث البيان السلطات الأمريكية على "عدم تحميل الآخرين أعباء أخطائها"، واتخاذ خطوات ملموسة لضمان استثناء إمدادات الغذاء والأسمدة الروسية من قيود العقوبات المباشرة وغير المباشرة.

المصدر: RT