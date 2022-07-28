يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لإجراء محادثات، رغم انتقادات بأن الدعوة غير مناسبة بعد أربع سنوات فقط من مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت وكالة "فرانس برس" أن الموضوعات التي من المقرر طرحها خلال الاجتماع تشمل إمدادات الطاقة مع تزايد القلق بشأن نقص محتمل في الكهرباء في جميع الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، للوكالة: "أشعر بقلق عميق من الزيارة، بسبب ما تعنيه لعالمنا وما تعنيه لجمال خاشقجي وأمثاله"، مضيفة: "استقبال ولي العهد من قبل زعماء العالم كان صادما نظرا لأن العديد منهم أعربوا في ذلك الوقت عن التزامهم بعدم إعادة محمد بن سلمان إلى المجتمع الدولي".

وتمثل هذه أول زيارة لبن سلمان إلى الاتحاد الأوروبي منذ مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.

ووصل بن سلمان الذي بدأ جولته الأوروبية الصغيرة في اليونان، مساء الأربعاء إلى مطار أورلي في باريس حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، كما ذكر مصدر حكومي.

أما ماكرون الموجود في إفريقيا، فذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه سيعود بعد ظهر الخميس وسيستقبل محمد بن سلمان بعد ساعات على عشاء عمل مقرر في الساعة 20,30 (18,30 ت غ) في الإليزيه.

المصدر: "أ ف ب"