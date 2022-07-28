 
مباشر

سيناتور روسي: البرلمان قد يبحث في الخريف دمج مناطق جديدة في روسيا

أخبار العالم

سيناتور روسي: البرلمان قد يبحث في الخريف دمج مناطق جديدة في روسيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ti55

 صرح أندريه كليشاس، رئيس لجنة التشريع الدستوري بمجلس الاتحاد الروسي، بأن برلمان البلاد قد ينظر خلال دورته الخريفية في انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

إقرأ المزيد
سلطات خيرسون تؤكد على حتمية إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا
سلطات خيرسون تؤكد على حتمية إجراء استفتاء الانضمام إلى روسيا

وكتب السيناتور عبر "تلغرام" اليوم الخميس: "ارى أنه من المحتمل تماما أن تتمثل المهمة الأكثر أهمية للبرلمان في دورته الخريفية هذا العام، في دمج مناطق جديدة في فضاء روسيا القانوني".

في وقت سابق، أكدت سلطات منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا، أن إجراء الاستفتاء على تقرير المصير في المنطقة بشأن مسألة انضمامها إلى روسيا أمر لا رجعة فيه، فيما بدأت إدارة مقاطعة زابوروجيه المجاورة الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام المقاطعة إلى روسيا.

وكانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان أعربتا أكثر من مرة عن رغبتهما في الانضمام إلى روسيا أيضا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا