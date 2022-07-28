عائلة شيرين أبو عاقلة: الولايات المتحدة ترفض إجراء تحقيق كامل في مقتلها

قالت إحدى أقارب الصحفية الفلسطينية الراحلة شيرين أبو عاقلة، إن كبير الدبلوماسيين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض طلبها للضغط من أجل تحقيق أمريكي كامل في مقتلها.

وقالت لينا أبو عاقلة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمسؤولين الأمريكيين رفضوا في اجتماعات معها هذا الأسبوع تقديم أي معلومات أكثر مما كانوا قد أعلنوا بالفعل عن كيفية توصل الأمريكيين إلى نتائج القتل التي كشف عنها في وقت سابق من هذا الشهر.

هذا وأكد مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الولايات المتحدة لن تفتح تحقيقها الخاص في مقتل الصحفية في 11 مايو.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن الرصاصة التي أدت إلى مقتل أبو عاقلة جاءت على الأغلب من الجانب الإسرائيلي. وقالت إن "الوزير أنتوني بلينكن يواصل نقاش المسألة مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وأضافت الوزارة الأمريكية أن "الرصاصة التي قتلتها جاءت غالبا من جانب الجنود الإسرائيليين، ولا مؤشر أنها أطلقت عمدا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"