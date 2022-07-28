بولندا تسد "فجوة" الأسلحة التي نقلتها إلى أوكرانيا بصفقة أسلحة غير مسبوقة مع كوريا الجنوبية

عقدت بولندا صفقة تسلح كبيرة مع كوريا الجنوبية اشترت بموجبها عددا كبيرا من الدبابات القتالية وطائرات هجومية خفية ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع.

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وأفيد بأن شركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية لتصنيع أنظمة السكك الحديدية ومعدات المصانع "أبرمت صفقة أساسية مع إدارة التسلح البولندية لتصدير ألف دبابة من طراز K2 التي تعتبر سلاحا رئيسيا للقوات البرية الكورية".

وجرت مراسم توقيع "الصفقة في العاصمة البولندية وارسو، فيما ذكرت الشركة أن الصفقة "جاءت في إطار إجراءات طرحتها بولندا لتحديد إجمالي الكمية وحجم المشروع لتخصيص ميزانية مشروعات قبل إبرام صفقات منفصلة مستقبلية".

ونصت الصفقة، بحسب وكالة أنباء يونهاب "على مهلة التسليم لكل من الدفعتين الأولى والثانية، والمواصفات المفصلة، وتدريبات ذات الصلة، وشروط الصيانة وغيرها".

كما ستقدم الشركة الكورية الجنوبية "دفعة أولى من دبابات K2 محلية الصنع ضمن ما يمكن توفيره أولا، وستسلم إلى بولندا بشكل نهائي دفعة ثانية من الدبابات التي يتم إنتاجها في مصانع بولندا وكوريا".

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واعتبارا من الدفعة الثانية بوجه خاص، سيتم في بولندا "إنتاج الدبابات المخصصة لنظام بولندا العسكري والتي تم تطبيق عليها المواصفات الإضافية. وستتيح هذه الصفقة فرصة لبولندا لامتلاك القدرة على إنتاج الدبابات بنفسها".

وكان أعلن في اليوم السابق أن بولندا وقعت "صفقات أولية مع كوريا الجنوبية لشراء مقاتلات هجومية خفيفة من طراز "FA-50 كورية الصنع ودبابات قتالية من طراز "K2" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "K9" .

ونُقل عن الحكومة البولندية إعلانها أنها "ستشتري بموجب (العقود الإطارية) 48 طائرة من طراز (FA-50) و980 دبابة قتالية من طراز (K2) و648 مدفع هاوتزر من طراز (K9)"، ووصفت تلك الصفقات بأنها "أهم وأكبر طلبيات الدفاع حجما في السنوات الأخيرة".

وتأتي هذه لصفقات البولندية لشراء أسلحة من كوريا الجنوبية رغبة من بولندا في "سد الفجوة" الناجمة "عن تسليم أنظمة الأسلحة إلى أوكرانيا التي تقاتل ضد روسيا"، فيما أشير إلى أن وارسو، لم تكشف عن تقديراتها لتكلفة العقود.

إلى ذلك، ذُكر أن بولندا تخطط أيضا "لشراء 48 مدفع هاوتزر (K9) أولا، وطلب 600 مدفع آخر بعد ذلك".

وكانت وزارة الدفاع البولندية قد ذكرت في وقت سابق إن وارسو "تخطط لشراء 48 مقاتلة هجومية خفيفة من طراز (FA-50)، مع تسليم الدفعة الأولى المكونة من 12 طائرة في منتصف العام المقبل".

ووصفت وكالة أنباء "يونهاب" هذه الصفقة بأنها "أكبر صادرات للمؤسسة الكورية لصناعات الطيران والفضاء".

ونُقل عن نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك قوله خلال مراسيم التوقيع إن "أنظمة الأسلحة الكورية الجنوبية هي الأنسب لتلبية احتياجات بلاده الدفاعية، بعد اعتبار الجوانب المختلفة مثل التقنيات والتكاليف وتوقيت نشرها".

إلى ذلك، صرح آن هيون هو، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الكورية لصناعات الطيران والفضاء قائلا: "أوروبا سوق مهمة مثل الولايات المتحدة. وعلى خلفية الطلبات في أوروبا، سنكثف الجهود لتحقيق هدف تصدير 1000 طائرة كورية".

المصدر: يونهاب