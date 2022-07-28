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لافروف في أوزبكستان للمشاركة في اجتماع "شنغهاي" (فيديو)

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لافروف في أوزبكستان للمشاركة في اجتماع
وزارة الخارجية اروسية
القائم بأعمال وزير الخارجية الأوزبكي فلاديمير نووف يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مطار طشقند
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أوزبكستان مساء أمس الأربعاء لحضور اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون وإجراء عدد من اللقاءات الثنائية.

ومن المقرر أن يعقد لافروف اليوم الخميس محادثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، تليها لقاءات مع كل من وزيري خارجية الصين وباكستان.

وغدا الجمعة يشارك لافروف في اجتماع مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.

ووصل لافروف إلى طشقند قادما من إثيوبيا آخر محطة في جولته الإفريقية التي بدأها من مصر في 23 يوليو وشملت الكونغو وأوغندا أيضا.

المصدر: وكالات

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