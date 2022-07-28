رغم نتائج استطلاعات الرأي.. البيت الأبيض يؤكد عزم بايدن خوض انتخابات 2024

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024، رغم أن استطلاعات الرأي تظهر أن 75% من مؤيدي الحزب الديمقراطي لا يريدون رؤيته بين المرشحين.

أكدت ذلك المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء تعليقا على نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته شركة SSRS بطلب من قناة CNN، والذي أظهر أن 25% فقط من ناخبي الحزب الديمقراطي يؤيدون ترشيح بايدن عام 2024.

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وقالت جان بيير: "لسنا قلقين بشأن استطلاعات الرأي. أوضح الرئيس أنه ينوي الترشح، لكن لا يزال الأمر بعيدا لدرجة أنه من السابق لأوانه التفكير فيه".

وقبل أسبوع، ذكرت خدمة الأبحاث بجامعة كوينيباكس أن 54% من مؤيدي الحزب الديمقراطي يعارضون مشاركة بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024.

يأتي تراجع نسبة تأييد بايدن داخل حزبه على خلفية تراجع شعبيته في البلاد عموما، وسط ارتفاع تكلفة المعيشة ووصول التضخم إلى أعلى مستوياته منذ 40 عاما في يونيو (9.1% على أساس سنوي).

المصدر: "تاس"