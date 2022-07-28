تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /28.07.2022/
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تتواصل العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
ميدانيا
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- رئيس دونيتسك: حان وقت تحرير كييف وأوديسا وخاركوف والمدن الكبيرة
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تداعيات وأصداء العملية العسكرية
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- بلينكن يعلن أنه بصدد إجراء محادثات مع لافروف في الأيام المقبلة لأول مرة منذ العملية العسكرية الروسية
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