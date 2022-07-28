الإعلان عن إنشاء حزب "ثالث" في الولايات المتحدة

قالت وكالة رويترز نقلا عن مصادر، إن مجموعة من الأعضاء السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالولايات المتحدة، أعلنت عن تشكيل حزب ثالث في البلاد.

وتأمل المجموعة بذلك اجتذاب الناخبين القلقين، من الخلل الوظيفي الذي يعاني منه "نظام الحزبين الأمريكي".

ووفقا للوكالة، سيتم تشكيل الحزب الجديد بدمج ثلاث قوى سياسية: Renew America Movement، وحزب Forward Party الذي أسسه المرشح الرئاسي الديمقراطي السابق أندرو يانغ، ومنظمة Serve America Movement.

إقرأ المزيد

وأضافت المقالة: "أعلن العشرات من المسؤولين السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوم الأربعاء عن تشكيل حزب ثالث سياسي وطني جديد لمناشدة ملايين الناخبين الذين يقولون إنهم مستاؤون مما يرون في نظام الحزبين المختل وظيفيا في أمريكا".

ويحمل الحزب الجديد اسم "Forward" (إلى الأمام )، وسيرأسه المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانغ والحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي، كريستين ويتمان.

ونوهت الوكالة، بأن قادة الحزب سيعقدون في الخريف المقبل سلسلة من الفعاليات في أكثر من عشرين مدينة أمريكية.

ويشار إلى أن النظام الحزبي الأمريكي الحالي، يضم الحزبين الديمقراطي والجمهوري، اللذين فازا بالانتخابات الرئاسية باستمرار منذ عام 1852 وسيطرا على الكونغرس منذ عام 1856. بالإضافة إلى الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، هناك 38 حزبا فيدراليا آخر، دون احتساب الأحزاب الإقليمية، لكنها لا تؤثر عادة عمليا على السياسة في الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي