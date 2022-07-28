أنقرة والرياض تبحثان العلاقات بينهما واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، العلاقات الثنائية بين أنقرة والرياض واتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وجاء في بيان للخارجية التركية بهذا الصدد، يوم الأربعاء، أن الوزيرين "بحثا العلاقات الثنائية، والتعاون في المحافل الدولية وخاصة منظمة التعاون الإسلامي"، خسبما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وتناول الجانبان خلال الاتصال اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، الذي تم التوصل إليه في إسطنبول.

يذكر أن روسيا وتركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا اتفقت في 22 يوليو الجاري على آلية لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وتم بموجب الاتفاق تأسيس مركز تنسيقي في إسطنبول، سيتولى الإشراف على العملية والتأكد من عمل الآلية المتفق عليها.

المصدر: الأناضول