نتنياهو يطلب من غانتس عدم تعيين رئيس أركان جديد بفترة الانتخابات والانتظار حتى تشكيل حكومة

طلب زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عدم الإقدام على تعيين رئيس أركان جديد للجيش الإسرائيلي خلال الفترة الحالية.

وأعرب نتنياهو عن رأيه المعارض للخطوة، وقال إن "خطوة كهذه تحتاج إلى الطابع الرسمي للدولة في ظل حكومة منتخبة، وبعيدا عن أي سياق سياسي".

وأضاف: "من المهم بالنسبة لي أن أؤكد أني بموقفي هذا فأنا لا أستبعد أيا من المرشحين المقترحين، الذين يستحقون جميعا المنصب. ومع ذلك، يجب أن يتم تعيين كبار المسؤولين من قبل حكومة دائمة، وليس من قبل حكومة انتقالية في خضم الانتخابات".

وتابع: "هذه هي الطريقة التي تصرفت بها الحكومات الإسرائيلية في الماضي، بما في ذلك الحكومات التي ترأستها بنفسي، وهذا ما يجب أن يتم التصرف بحسبه اليوم أيضا".

المصدر: I24