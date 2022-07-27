البيت الأبيض يرفض فكرة إصابة بايدن بكوفيد في السعودية بشكل متعمد

رفض البيت الأبيض الافتراض بأن الحكومة السعودية قد تكون عرضت الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطر الإصابة بفيروس كورونا أثناء زيارته للمملكة بشكل متعمد، واصفا الفكرة بأنها "سخيفة".

ووجه إلى منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، سؤال ما إذا كانت واشنطن "تستبعد احتمالا أن تكون الحكومة السعودية قد عرضت الرئيس للإصابة بفيروس كورونا".

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ورد كيربي على هذا السؤال: "لا أعرف من أين تأتي هذه الفكرة. ولا أعرف ماذا دفع بك لطرح السؤال بهذا الشكل. لكن الفكرة بأن دولة أجنبية قد تحاول إصابة رئيس الولايات المتحدة بفيروس، سخيفة".

وأضاف أنه "لا يوجد أي أساس لذلك، وهذا يجب النظر إليه بمثابة فكرة سخيفة".

وكان البيت الأبيض قد رفض في وقت سابق الحديث عن كيفية تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لفيروس كورونا. وأكد طبيب بايدن يوم الأربعاء تعافي الرئيس الأمريكي من الفيروس.

المصدر: صحيفة "نيويورك بوست"