كيربي: بايدن سيؤكد لشي جين بينغ تمسك واشنطن بسياسة "الصين الواحدة"
AP Susan Walsh
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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيؤكد في اتصال هاتفي لنظيره الصيني شي جين بينغ تمسك الولايات المتحدة بسياسة "الصين الواحدة".
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "أنا على قناعة بأنه سيؤكد بشكل أو بآخر عدم وجود أي تغيير على تمسك أمريكا بسياسة "الصين الواحدة".
ويأتي ذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان التي تحكمها حكومة مستقلة، والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.
وأثار الإعلان عن الزيارة رد فعل سلبيا من قبل الصين. وحذرت بكين الجانب الأمريكي من عواقب تلك الخطوة.
المصدر: تاس