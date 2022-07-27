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محكمة روسية تبدأ اليوم النظر في دعوى قضائية بتصفية الوكالة اليهودية للهجرة

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محكمة روسية تبدأ اليوم النظر في دعوى قضائية بتصفية الوكالة اليهودية للهجرة
Legion-Media
محكمة باسماني في موسكو-أرشيف
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تبدأ محكمة باسماني في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، النظر في دعوى قضائية لتصفية الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا.

ومن المقرر أن تعقد جلسة المحكمة في الساعة 09:20 صباحا بتوقيت موسكو. وحسب القواعد، ستجري المحكمة محادثة تمهيدية قبل النظر في الدعوى القضائية.

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وكانت المحكمة قد تلقت دعوى قضائية إدارية من القسم الرئيسي بوزارة العدل الروسية بشأن التصفية والاستبعاد من سجل الدولة الموحد للكيانات القانونية للمنظمة غير الربحية المستقلة لدعم العلاقات مع اليهود في الشتات، الوكالة اليهودية للهجرة.

وذكر موقع هآرتس في وقت سابق أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أرسل وفدا للقاء المسؤولين الروس في موسكو مساء الأربعاء، وعقد اجتماعات معهم.

المصدر: تاس

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