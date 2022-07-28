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المحكمة العليا في سريلانكا تستدعي الرئيس الهارب

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المحكمة العليا في سريلانكا تستدعي الرئيس الهارب
Globallookpress Ajith Perera/Xinhua
رئيس سريلانكا السابق غوتابايا راجاباكسا
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أصدرت المحكمة العليا في سريلانكا مذكرة استدعاء بحق الرئيس السابق للبلاد غوتابايا راجاباكسا، الذي غادر سريلانكا على خلفية أزمة اقتصادية واحتجاجات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المذكرة تطالب الرئيس السابق بالحضور للمحكمة يوم 1 أغسطس المقبل.

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وتطالب المحكمة الرئيس السابق بالإدلاء بشهادته في التحقيقات مع الأشخاص المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية في سريلانكا.

وكان راجاباكسا قد غادر سريلانكا في 15 يوليو الجاري بعد تقديمه الاستقالة من منصبه، وذلك على خلفية أزمة اقتصادية شديدة تمثلت في نقص العملة الأجنبية والوقود والأسمدة والمواد الغذائية والأدوية.

وانتخب رئيس الوزراء السابق رانيل ويكريميسينغه رئيسا جديدا للبلاد. واعتبر أن تجاوز الأزمة التي وصفها بأنها "الأسوأ في تاريخ البلاد"، سيتطلب 3 سنوات.

المصدر: تاس

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